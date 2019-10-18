Эко невидаль

В Таганроге по подозрению в превышении полномочий задержали начальника управления ЖКХ Валерия Каргаева. Следствие считает, что он разрешил подведомственному предприятию размещать отходы на закрытом с этого года городском полигоне. Нанесенный его действиями ущерб окружающей среде оценен в 412 млн руб. По данным пресс-службы министерства ЖКХ Ростовской области, в настоящее время действующего полигона в городе нет, регоператор отвозит ТБО из Таганрога на Багаевский полигон.



Начальник управления ЖКХ Таганрога Валерий Каргаев задержан по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. По версии следствия, чиновник разрешил подведомственному предприятию эксплуатировать городской полигон ТБО, хотя знал, что он закрыт для размещения любых отходов. При этом у предприятия не было лицензии на данный вид деятельности.

Действия чиновника повлекли загрязнение окружающей среды и причинили вред почвам Российской Федерации в размере не менее 412 млн руб.»,— говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и в помещении администрации Таганрога.

В СУ СК РФ по Ростовской области “Ъ-Юг” рассказали, что мера пресечения чиновнику в четверг избираться не будет. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, и у следователей есть двое суток на избрание господину Каргаеву меры пресечения, пояснили в ведомстве

В администрации Таганрога комментировать ситуацию отказались.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в мае этого года в городской администрации уже проходили обыски на основании ранее возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), связанного с незаконными свалками.

В настоящее время в черте города нет санкционированного полигона для размещения отходов. Вывозом отходов из города занимается региональный оператор ООО «Экотранс», сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Ростовской области. «Сначала отходы везут на перегрузку в Неклиновский район, а затем на Багаевский полигон»,— рассказали в министерстве.

Таганрогский полигон закрыт для размещения ТБО с января этого года. Власти планируют рекультивировать его в 2021 году. Проект находится на экспертизе. В перспективе отходы из Таганрога будут вывозиться на переработку и захоронение в Неклиновский МЭОК. Из паспорта регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» следует, что этот мусороперерабатывающий комплекс будет достроен к июлю 2021 года.

Дарья Голякова