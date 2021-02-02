Экс-министр угорел на даче

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в связи со смертью бывшего министра сельского хозяйства федерального правительства и экс-спикера парламента Алтайского края 81-летнего Александра Назарчука. Тело пожилого человека обнаружили на даче родственники, обеспокоенные его длительным отсутствием. По предварительным данным следствия, Александр Назарчук отравился угарным газом. Причиной отравления могло стать обледенение дымохода.

Управление СКР по Алтайскому краю расследует обстоятельства смерти экс-главы Минсельхоза РФ Александра Назарчука. Об этом сообщили в ведомстве.

В понедельник утром Александр Назарчук поехал проверить дачу сына, расположенную в селе Солнечное Первомайского района. Ею семья пользовалась в основном в весенне-осенний период. Весь день пенсионер не отвечал на звонки, обеспокоенные его долгим отсутствием родственники поехали за ним. На цокольном этаже дома они обнаружили тело Александра Назарчука и позвонили в экстренные службы. Помимо полиции на место происшествия выехали сотрудники МЧС и компании ООО «Газпром газораспределение Барнаул». «По приезду служб обнаружено задымление подвального помещения. Запах газа не выявлен»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе компании.

Видимых следов насильственной смерти на теле бывшего политика криминалисты не обнаружили. Тело мужчины отправили на судмедэкспертизу, она установила, что причина смерти — отравление угарным газом.

Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). «В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего»,— заявила помощник руководителя управления СКР Елена Коновалова.

В газораспределительной компании также создали комиссию по расследованию причин инцидента. Там считают, что инцидент мог произойти «вследствие обмерзания дымохода», отмечая, что плановое обслуживание газового оборудования, установленного в загородном доме, было произведено 13 октября прошлого года.

Похороны Александра Назарчука пройдут 3 февраля. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил соболезнования семье политика.

Александр Назарчук родился 6 августа 1939 года в селе Романово Алтайского края. С 1959 по 1964 год он обучался в Алтайском сельскохозяйственном институте по специальности «агроном». В 1990 году Александр Назарчук был избран народным депутатом Верховного Совета РСФСР, в 1993 году — депутатом Госдумы РФ первого созыва. В нижней палате парламента он возглавлял комитет по аграрным вопросам. В октябре 1994 года господина Назарчука назначили на пост министра сельского хозяйства и продовольствия РФ, который он занимал около двух лет. В 1996 году политик вернулся в Алтайский край и победил на выборах в региональный парламент. На посту председателя краевого заксобрания он проработал три созыва. С 1996 по 2001 год Александр Назарчук был членом Совета федерации.

Константин Воронов, Новосибирск