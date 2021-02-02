Компания Kalinka Group представила аналитический отчет о первичном рынке жилой недвижимости бизнес-класса Москвы. Согласно его данным, за год предложение снизилось и сосредоточилось на юге города. Общий объем предложения по итогам 2020 года оказался на 23% ниже показателя конца 2019. «Несмотря на то, что совокупное число проектов сохранилось на уровне конца прошлого года, объем предложения лотов в 2020 году снизился за счет активных продаж», - комментирует ситуацию Александр Шибаев, руководитель отдела аналитики Kalinka Group.

Совет директоров «Газпрома» 3 февраля обсудит вопрос о проведении годового собрания акционеров, сообщила компания. Также в ходе заседания планируется рассмотреть предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию «Газпрома».

Российский премиальный седан Aurus Senat, который в ближайшее время должен отправиться к первым клиентам, получит шесть вариантов цвета кузова. Этой весной серийная версия Senat будет представлена в белом перламутре, кофейном, стальном голубом, темно-синем, графитовом и черном цветах. Также производитель опубликовал небольшой ролик люксового седана. На нем показан заезд Senat по мосту недалеко от Сочи.