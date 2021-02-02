НБД-Банк профинансировал лизинговые проекты на сумму более 607 млн рублей

Несмотря на все ограничения и трудности прошедшего года, НБД-Банк продемонстрировал высокие результаты финансовых показателей. По итогам 2020 года в НБД-Банке было оформлено лизинговых договоров на сумму 607,3 млн рублей.

Лизинг является альтернативой кредиту и особенно выгоден юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, благодаря отсутствию залога и налоговым преимуществам. В НБД-Банке приобрести в лизинг можно автотранспорт, спецтехнику и оборудование, причем не только новые, но и ранее эксплуатируемые.

«НБД-Банк продолжает активно развивать лизинговые продукты, учитывая запросы своих клиентов. Сейчас, например, наблюдается тенденция повышенного спроса на лизинг оборудования. В целом, на рынке лизинга мы работаем почти 17 лет, длительность работы банка говорит клиентам о надежности и гибкости финансовой организации, возможности подобрать индивидуальное решение с учетом большого накопленного опыта. Уверен, 2021 год будет плодотворным и результативным для всех наших действующих и потенциальных клиентов», — рассказал начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО «НБД-Банк» Евгений Максаков.

Напомним, в федеральном рэнкинге «Эксперт РА» по машиностроительному, металлообрабатывающему и металлургическому оборудованию НБД-Банк занял 23 место в Российской Федерации. Исследование рынка лизингодателей «Эксперт РА» провели по нескольким параметрам, одним из которых был объем нового бизнеса в разрезе оборудования.

ПАО «НБД-Банк»