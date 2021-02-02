Власти Амстердама хотят перенести район красных фонарей из центра города

Муниципальные власти Амстердама пришли к соглашению, что район красных фонарей должен прекратить свое существование в нынешнем виде и, по крайней мере, должен быть перенесен из центра города, сообщает The Guardian.

Власти столицы Нидерландов уже не первый год обсуждают будущее борделей, расположенных в районе Де Валлен. Еще в прошлом году мэрия Амстердама вынесла на обсуждение возможную смену самой концепции района красных фонарей: тогда было предложено создать специальный Центр эротических услуг, который не предусматривал бы позирования работниц секс-индустрии в окнах здания. Кроме того, мэр Амстердама Фемке Халсема предлагает перенести возможный центр предоставления эротических услуг в другой, удаленный от центра города, район. Эту инициативу уже поддержали многие политические партии.

Отметим, что еще весной 2019 года власти города приняли закон, который запрещает гидам водить экскурсии в район красных фонарей. Закон вступил в силу с 1 апреля 2020 года.

Кирилл Сарханянц