Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как изменились цены на элитные объекты в крупнейших города мира и на каком месте в рейтинге оказалась Москва.

Среди 30 крупнейших городов мира российская столица располагается на седьмом месте по темпу роста цен на недвижимость премиум-класса. При этом при оценке средневзвешенной стоимости 1 кв.м в высокобюджетном сегменте Москва за год спустилась на одну позицию вниз и занимает только 17 место, проанализировали эксперты компании Savills.

Во втором полугодии прошлого года, благодаря росту активности и сокращению ограничительных мер, связанных с пандемией, цены на элитные объекты поднялись в 64% городов, в то время как в первые шесть месяцев подорожание фиксировалось лишь в 39%. Самый существенный прирост цен на высокобюджетные предложения по итогам года отмечен в Сеуле.

Среди европейских городов лидирующие позиции занимает Берлин. Столица Германии заняла третье место рейтинга по росту стоимости недвижимости. А самым дорогим городом остается Гонконг. Цены здесь на 78% выше, чем в Нью-Йорке, оказавшемся на втором месте.

Москва оказалась единственным городом в рейтинге, где при снижении индекса в первых двух кварталах, результаты третьего и четвертого с лихвой восполнили этот спад. И тому есть несколько причин. Во-первых, важную роль сыграли валютные колебания, они отразились на покупательской активности, так как многие потенциальные клиенты в России предпочитают держать часть сбережений в долларах и евро. При корректировке курса, на эту же сумму в валюте можно подобрать для сделки вариант попросторней или более высокого класса. Во-вторых, сообщения о намерении правительства облагать налогом проценты по депозитам переключили интерес вкладчиков на недвижимость как к альтернативному способу сохранения накоплений.