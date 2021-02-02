Любители скоростей и снежных склонов прокачали в сети МегаФона более 40 Тб трафика

Два миллиона абонентов МегаФона с начала января скачали 40 Тб интернет-трафика на горнолыжных курортах Приволжья, что в 2 раза больше, чем в прошлом году. Самой мобильной «горнолыжкой» стал курорт «Хвалынский» в Саратовской области. Его гости проговорили почти 300 000 минут и использовали 5,5 Тб интернет-трафика. В Нижегородской области лидерство завоевал курорт «Хабарское». Такие данные приводят аналитики оператора.

Пандемия скорректировала планы жителей Приволжского округа на новогодние каникулы. Вместо заграничных пляжей они выбрали местные курорты и базы в горах. Всего в 13 мест отдыха приехало более 2 млн абонентов МегаФона.

Во время занятий зимними видами спорта фанаты лыж и сноубордов скачали четыре десятка терабайт интернет–трафика и проговорили 1,2 млн минут, совершив 40 млн звонков.

Нижегородские «горнолыжки» вошли в топ-3 самых «качающих» вместе с Башкортостаном и Саратовом. За первые 10 дней года они использовали более 3 ТБ интернет-трафика.

Рекордсменом по голосовому и интернет трафику в Нижегородской области стал курорт «Хабарское». Его гости предпочитают дольше всех разговаривать по телефону – все вместе они проговорили почти 27 000 минут, а количество скаченного и переданного ими интернет-трафика достигло 1,8 Тб. Второе и третье место среди мобильных «горнолыжек» заняли курорты Терраски и Новинки.

Для отдыха и общения в сети чаще всего гости нижегородских курортов выбирали Instagram, Odnoklassniki и Vkontakte. Что касается мессенджеров, то самым популярный у горнолыжников оказался Telegram, в отличие от остальных россиян, предпочитающих WhatsApp*.

*Согласно анализу ПАО «МегаФон» трафика самых популярных мессенджеров у россиян (январь, 2021г).