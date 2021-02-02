02 февраля, вторник
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

Приложение

Партнерские проекты

Подробно

Вебинар «AliExpress: маркетплейс как легкий старт для бизнеса» — в «Университете бизнеса УРАЛСИБ»

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в вебинаре на тему «AliExpress: маркетплейс как легкий старт для бизнеса», который пройдет 9 февраля в 11-00 мск.


Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель — Екатерина Филенко, старший менеджер по развитию бизнеса AliExpress Россия.

На вебинаре обсудим следующие основные темы:

  • Как выйти на маркетплейс?
  • Самые перспективые категории товаров на локальном маркетплейсе
  • Как увеличить продажи?
  • Варианты логистики на AliExpress
  • Какие расходы несет продавец и на чем можно сэкономить

Вебинар представляет собой прямой эфир с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будут направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей — как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ.

16+

AliExpress — один из крупнейших маркетплейсов, предлагающий клиентам большое разнообразие товаров. Каждый месяц площадкой пользуются около 25 млн человек. На главной распродаже года 11.11.2020 из 19,3 млрд оборота AliEpress Россия — 3,3 млрд пришлось на российских продавцов.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №?30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Печать

Все материалы

Банк УРАЛСИБ

Вебинар «AliExpress: маркетплейс как легкий старт для бизнеса» — в «Университете бизнеса УРАЛСИБ»

Банк УРАЛСИБ в 2020 году увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,3 раза

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-5 рейтинга самых доходных онлайн-вкладов

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 лучших вкладов в рублях

Программа «Ипотека 6,5%»

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Партнерский проект

Мероприятие

Партнерские материалы

Профиль пользователя