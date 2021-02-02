История с астрономическим контрактом Лионеля Месси и «Барселоны» получила продолжение. Недавно договор опубликовали испанские СМИ. Из него следует, что общая сумма доходов аргентинской звезды превысила €500 млн за четыре года. Но теперь стали появляться и другие цифры. Их собрал воедино спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

«Контракт, похоронивший “Барселону”» — именно так назывался материал, в котором обнародовали сумму дохода Лионеля Месси. €555 млн за четыре года или €138 млн в год — такого в истории спорта действительно еще не было. Только бонус за лояльность может составить €78 млн, то есть такую сумму игрок должен получить только за то, что не разорвал контракт с клубом к определенной дате. Даже если Месси уйдет, то все равно получит €38 млн.

Правда, со всех этих сумм удержат налоги, так что реальные выплаты будут меньше и для тех, кто следил за карьерой звездного игрока, подобные доходы не стали откровением, уверен футбольный аналитик Дмитрий Навоша: «Заработок звездного футболиста состоит из нескольких частей. Есть его прямая зарплата в клубе, прописанная в контракте, есть премиальные, которые тоже прописаны в контракте, и до какой-то степени их можно представить даже людям, которые этот контракт не видели.

Очень большие деньги (больше, чем зарплата) — это рекламные контракты.

И вот это очень сложная часть, потому что это вопрос о том, какие рекламные права остаются за футболистом, а какие он передал клубу при подписании контракта».

Месси был крайне недоволен тем, что его доходы стали достоянием общественности. Клуб поддержал игрока и начал собственное расследование. В сливе информации обвинили бывшего президента «Барсы» Хосепа Бортамеу, который в ответ пригрозил судебным разбирательством за клевету. Так что замять скандал быстро, скорее всего, не получится и вполне возможно, что нового контракта с «Барселоной» у Месси не будет, считает футбольный эксперт Андрей Аршавин: «Во-первых, это не первый слив, и не про зарплату, а, вообще, кто и что сказал в раздевалке. И то, что сейчас творится в “Барселоне”, случилось не сегодня, это происходило там на протяжении последних 5-6-7 лет. Это все одно за другим. И я думаю, это будет еще одна капля или один довод для Месси к тому, что нужно уходить из “Барселоны”».

Уйти Месси может и по другой причине. Дело в том, что долг «Барсы» на данный момент составляет €1,2 млрд и больше половины нужно выплатить в самое ближайшее время. Причем долг продолжает расти, потому что клуб из-за пандемии коронавируса не может полноценно зарабатывать. Но, несмотря на все это, Месси с большой долей вероятности все равно предложат новый суперконтакт, потому что в звездном аргентинце заинтересована не только «Барселона», уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Есть еще одна фигура, которая делает большие заявления, это человек, который является президентом для Лиги.

Поэтому, конечно, уход Месси — это потеря высокого уровня и рейтинга Лиги.

Мало того, что ушел Криштиану Роналду, если сейчас уйдет и Месси, то покупательная способность Лиги падает. Когда суперзвезд нет, это будут немножко другие деньги на телеправа, на показ матчей».

В начале марта в футбольном клубе «Барселона» должны пройти выборы нового президента и, скорее всего, судьба Месси станет известна после этой процедуры. Старый контакт Лионеля, который вызвал такой ажиотаж, действителен до 30 июня этого года. К этому моменту Месси исполнится 34 года.