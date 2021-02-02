В Красноярске более 50 человек отравились некачественной водой

В Октябрьском районе Красноярска 53 жителя заболели острой кишечной инфекцией. Из них 27 человек обратились за помощью врачей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Сами заболевшие считают, что отравились из-за некачественной воды из водоразборной сети централизованного водоснабжения, уточняет ведомство. Заболевшие проходят лечение амбулаторно.

Специалисты Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование, лабораторно исследуют пробы воды из водозабора «Гремячий лог» и биоматериалы больных. Проводится дезинфекция сетей водоснабжения. Устанавливаются «пути и факторы инфицирования», рассказали в ведомстве.

Вчера стало известно, что несколько человек, проживающих в Октябрьском районе Красноярска, пожаловались на плохое самочувствие после употребления холодной воды из-под крана. Региональная прокуратура и Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовали проверку этой информации. Коммунальная компания «Краском» сообщила, что на этой неделе специалисты будут отбирать пробы из распределительной сети и в квартирах домов. При этом в компании отметили, что безопасность холодной воды с водозабора «Гремячий лог» подтверждена лабораторными результатами, но пока не получены итоги анализов по микробиологии. До установления причин отравления жителям района рекомендовано кипятить воду и пользоваться ею как технической.

Екатерина Лукашевич, Новосибирск