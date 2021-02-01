В Красноярске 27 человек отравились водопроводной водой

Некачественной водопроводной водой в Красноярске отравились 27 человек, сообщили в компании «КрасКом», осуществляющей водоснабжение в городе. Накануне в соцсетях и домовых чатах появились жалобы на отравления холодной водой в нескольких домах.

«Безопасность холодной воды с водозабора "Гремячий лог" подтверждается лабораторными результатами, однако пока не получены результаты анализов воды по микробиологии, рекомендуем жителям Студгородка кипятить холодную воду,— сообщил гендиректор "КрасКома" Олег Гончеров.— Наша общая задача сейчас прекратить распространение заболевания».

После того как стало известно об отравлении людей, начала проверку прокуратура. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что проведен отбор проб воды на водозаборе «Гремячий лог» ООО «КрасКом», в распределительной сети Октябрьского района с целью проведения лабораторных исследований.

Проверку также проводит управление Следственного комитета России (СКР). «Ранее в этих домах (где сообщалось об ухудшении здоровья жителей.— “Ъ”) было отключено холодное водоснабжение, а после его возобновления у жителей ухудшилось самочувствие»,— сообщили в СКР. По данным ведомства, несколько жителей обратились в медицинские учреждения.