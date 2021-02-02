Суд отклонил кассацию Минобороны по делу «Ивана Хурса»

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, вынесенное по иску Министерства обороны к заводу «Северная верфь». Как следует из картотеки дела, 1 февраля суд отклонил кассационную жалобу ведомства, тем самым подтвердив взыскание с судостроителей в пользу министерства 98 млн рублей неустойки.

Спор Минобороны и ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» начался еще в 2016 году, когда ведомство подало иск о взыскании неустойки в размере 554 млн рублей из-за просрочки выполнения госконтракта на постройку разведывательного корабля «Иван Хурс». Суд первой инстанции взыскал с верфи 490 млн рублей, но затем апелляция снизила сумму до 98 млн.