Мероприятия к юбилею Бориса Ельцина в Ельцин Центре посетили более 5 тысяч человек

Более 5 тыс. человек побывали 1 февраля на мероприятиях, подготовленных Ельцин Центром к 90-летию первого президента России, сообщили в президентском центре. «В честь юбилея в Ельцин Центр пришли 5330 человек, а в музее Бориса Ельцина побывали чуть больше 1,2 тыс. человек»,— рассказала пресс-секретарь Ельцин Центра Евгения Капитонихина.

Напомним, 1 февраля в президентском центре Бориса Ельцина открылись выставки «Борис Ельцин: в галстуке и без», «Новая живопись Екатеринбурга» и прошел экспериментальный спектакль «Зачем я это помню». Вход в музей и галерею в этот день был бесплатным.

Мероприятия, приуроченные ко дню рождению Бориса Ельцина, стартовали в Екатеринбурге с 29 января, их программа рассчитана до середины марта.

Ирина Пичурина