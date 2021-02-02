Главой аппарата губернатора Ямала назначена Ирина Новоселова

Заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), руководителем аппарата губернатора назначена Ирина Новоселова, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ирина Новоселова родилась в 1987 году в Нижневартовске. С 2013 года работала в департаменте инвестиционной политики правительства Тюменской области, где занималась вопросами инвестиционного развития региона. Затем отвечала за формирование стратегии взаимодействия с клиентами государственного сектора в ПАО «Сбербанк». С 2016 года занимала должность эксперта-консультанта заместителя губернатора ЯНАО по вопросам развития экономики и инвестиционного потенциала региона. В 2018 году госпожа Новоселова была назначена старшим советником губернатора Ямала.

Напомним, экс-руководитель губернатора Ямала Наталья Фиголь в сентябре 2020 года заняла пост заместителя председателя окружного законодательного собрания.