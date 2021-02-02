Экспорт российского нефти в дальнее зарубежье в январе снизился на 18,3%

В январе 2021 года экспорт российской нефти в страны дальнего составил 17,42 млн тонн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку ЦДУ ТЭК. Это на 18,3% ниже, чем в январе 2020 года. Среднесуточный экспорт составил 4,12 млн баррелей.

По системе нефтепроводов АК «Транснефть» в дальнее зарубежье экспортировали 15,03 млн тонн нефтяного сырья (13,77 млн тонн приходится на российские ресурсы), не через «Транснефть» — 3,65 млн тонн.

«Роснефть» экспортировала в дальнее зарубежье по системе «Транснефти» 7,56 млн тонн, «Сургутнефтегаз» — 2,02 млн тонн, ЛУКОЙЛ — 1,21 млн тонн, «Татнефть» — 649 тыс. тонн, «Газпром нефть» — 555,95 тыс. тонн. Другие предприятия отгрузили в дальнее зарубежье 1,46 млн тонн нефти.

За январь транзит Казахстана составил 1,04 млн тонн, Белоруссии —142,5 тыс. тонн, Туркмении — 79,8 тыс. тонн, Азербайджана — 157 тонн. Поставки российской нефти в страны ближнего зарубежья в январе выросли на 215,4% — до 1,28 млн тонн.