Василий Голубев: Продолжить снятие коронавирусных ограничений поможет массовая вакцинация

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире радио «ФМ-на-Дону» заявил, что снятию ограничений в регионе будет способствовать массовая вакцинация. «Продвинуться дальше в вопросе снятия ограничений нам поможет массовая вакцинация. Прививку от коронавируса в Ростовской области сделали 12,5 тыс. человек. Чем больше будет привитых людей, тем защищеннее станем мы все»,— сказал он.

Ранее господин Голубев сообщал, что до конца января в область поступит 60 тыс. доз вакцины, а в течение февраля — 100 тыс. доз. В регионе действует 83 пункта вакцинирования.

С 1 февраля в Ростовской области были ослаблены коронавирусные ограничения. Режим работы предприятий общепита был продлен до 00:00. Кроме того, работу возобновили театральные и музейные кассы.

Наталья Шинкарева