Пожар в плавнях Темрюкского района ликвидирован

2 февраля в 8:05 пожар в плавневой зоне Ахтанизовского лимана Темрюкского района ликвидирован, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

На тушение природного пожара спасателям понадобилось 20 часов. Ситуацию осложнял сильный восточный ветер, порывы которого достигали 15 метров в секунду. По состоянию на 7:00 общая площадь активного горения достигала порядка 400 кв. м. В ликвидации пожара были задействованы 45 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС 25 человек и восемь единиц техники. В готовности находился вертолет МЧС и два плавсредства с мотопомпами.

Как писал “Ъ-Кубань”, 1 февраля 2021 года в окрестностях станицы Ахтанизовская Темрюкского района загорелся камыш, площадь пожара к 19:15 составила 900 кв.м.

Наталья Решетняк