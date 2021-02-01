В Темрюкском районе горит 900 квадратных метров камыша

В окрестностях станицы Ахтанизовская Темрюкского района загорелся камыш, площадь пожара к 19:15 составила 900 кв.м, сообщает пресс-служба МЧС Краснодарского края.

На месте происшествия с 18:54 работают 10 сотрудников МЧС и Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона, а также три единицы специализированной техники. Сообщается, что тушение пожара осложняется труднодоступностью местности и отсутствием подъездных путей.

Специалисты МЧС и пожарные контролируют распространение огня, по данным пресс-службы, в настоящий момент угрозы ближайшему населенному пункту нет, во время пожара никто не пострадал.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, возгорание камыша на площади около 3 га произошло в станице Анапской в районе плавилен 25 января 2021 г., к тушению пожара были привлечены 24 человека и семь единиц техники, на ликвидацию происшествия потребовалось более шести часов. Ранее сопоставимый по масштабу пожар в районе анапских плавилен произошел в апреле 2020 г., тогда его площадь составляла 2000 кв.м, на тушение потребовалось более 12 ч.

Ольга Логинова