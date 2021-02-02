Владимир Путин наградил зампреда ярославского правительства почетной грамотой

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой заместителя председателя правительства Ярославской области – директора департамента экономики и стратегического планирования Екатерину Троицкую. Соответствующее распоряжение главы государства было размещено 1 февраля на официальном портале правовой информации.

В распоряжении говорится, что Екатерина Троицкая награждена почетной грамотой президента РФ «за большой вклад в реализацию проекта по переходу Российской Федерации на цифровой формат телевещания». Этим же распоряжением награждены еще два человека. Почетной грамотой президента РФ награжден бывший заместитель главы Минцифры Алексей Волин. А действующему заместителю главы Минцифры Олегу Иванову объявлена благодарность президента РФ.

Екатерина Троицкая занимает должность заместителя председателя регионального правительства с 2016 года. В правительстве она курирует вопросы экономики, государственных закупок, информатизации и связи.

Накануне о работе в регионе по выполнению нацпроектов Екатерина Троицкая рассказала в интервью “Ъ-Ярославль” – «Для жителей самыми заметными являются социальные проекты».

Антон Антонов