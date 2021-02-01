Прокуратура проводит проверку из-за отравления жителей питьевой водой в Красноярске

В Красноярске прокуратура начала проверку после информации в СМИ об отравлении людей питьевой водой, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В ходе проверки будет дана оценка выполнению ресурсоснабжающей и управляющей организациями требований законодательства в сфере ЖКХ, а также соблюдения санитарных требований, уточняет пресс-служба ведомства.

Также расследованием ситуации занимается региональное отделение Роспотребнадзора. В ведомстве “Ъ-Сибирь” сообщили, что на данный момент обращений от пострадавших не поступало.

Ранее в соцсетях жители нескольких многоквартирных домов в Октябрьском районе Красноярска пожаловались на плохое самочувствие после употребления холодной воды из под крана. Как следует из опубликованной на сайте ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» информации, на фильтро-очистных сооружениях водозабора «Гремячий лог», который обеспечивает водой эти дома, 29 января проводились восстановительные работы.

Даниил Тарабукин