Байден не согласился на предложение республиканцев снизить пакет поддержки в три раза

Президент США Джо Байден встретился с группой сенаторов из Республиканской партии, которые предложили урезать пакет помощи в связи с коронавирусом с $1,9 трлн до $618 млрд. Встреча продолжалась больше двух часов. Пресс-секретарь Джен Псаки назвала разговор конструктивным, однако президент отказался от идеи республиканцев.

«Хотя были моменты, по которым они были согласны, президент повторил свою точку зрения, что конгресс должен действовать жестко и срочно, и отметил ряд областей, которые предложение республиканцев не затрагивает»,— говорится в заявлении госпожи Псаки. Господин Байден выразил надежду, что пакет помощи в итоге поддержат обе партии.

Ранее господин Байден призвал Конгресс как можно скорее принять пакет стимулирующих экономику мер на $1,9 трлн, чтобы страна смогла преодолеть кризис. Согласно плану стимулирования экономики, $415 млрд направят на борьбу с пандемией и вакцинацию, $1 трлн — на прямую помощь домохозяйствам, $440 млрд — на поддержку малого бизнеса и организаций, наиболее пострадавших от пандемии. Американцам предлагается выплатить по $2 тыс.

Подробнее о плане — в материале “Ъ” «Американской экономике добавят стимулов».