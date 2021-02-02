Счетная палата считает, что Минспорт не обеспечил доступность спорта для всех групп населения

Минспорт к 2020 году должен был обеспечить доступность массового спорта для всех групп населения, но не сделал это, сообщила Счетная палата по итогам исследования доступности спортивных услуг. Доступ к спортивным сооружениям был у 55,7% населения. Кроме того, данные Минспорта по числу занимавшихся спортом в 2018 году в возрасте от 15 до 18 лет на 194 тыс. человек превысили численность граждан этого возраста в России по статистике Росстата.

«Реализация Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 года не достигла одной из поставленных целей — обеспечить доступность массового спорта для всех групп населения»,— говорится в сообщении Счетной палаты. По ее мнению, главные барьеры для занятия спортом — высокая стоимость услуг, недостаточно развитая сеть физкультурно-спортивных организаций и их удаленность.

Регионы с минимальным уровнем доступности спортивных сооружений:

Ингушетия — 16,6%;

Дагестан — 28,5%;

Московская область — 30,4%;

Крым — 32,5%.

Только 27,5% объектов в России подходят для людей с ограниченными возможностями. Минспорт намерен увеличить показатель до 38% к 2030 году. Однако по программе о соцзащите инвалидов к этому сроку у них должен быть доступ ко всем объектам.

В 2018–2020 годах на развитие массового спорта было направлено около 250 млрд руб. В основном они пошли на создание спортивной инфраструктуры. Только два региона — Москва и Приморский край — предоставили льготы малообеспеченным гражданам или возместили недополученные доходы организациям, которые оказывают спортивные услуги.

Также Счетная палата указала на существенные расхождения статистической отчетности Минспорта. Она считает, что показатель загруженности объектов спорта по России в 72% — завышен. Счетная палата сообщила, что Минспорта в целом согласилось с выводами и пообещало учесть рекомендации.