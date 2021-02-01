В Сочи в 2020 году не выполнили муниципальные программы по развитию туризма и ЖКХ

Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» в 2020 году выполнена на 17% от планового показателя. Такие данные приводятся в отчете департамента по финансам и бюджету администрации Сочи.

Как следует из материалов ведомства, на ее реализацию было израсходовано 40,8 млн руб. из запланированных 226,4 млн. Кроме того, программа «Поддержка и развитие объектов ЖКХ и благоустройства» выполнена на 24%: на нее из городского бюджета потрачено 176,5 млн из заложенных в бюджете 727,3 млн. В целом по итогам года бюджет, предусмотренный на реализацию муниципальных программ на территории города-курорта Сочи, был выполнен на 93%.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в 2021 году администрация Сочи дополнительно привлечет 2,1 млрд руб. из бюджета Краснодарского края на реализацию государственных программ. Из них на программу «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» планируется потратить 282 млн руб., на программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - 7 млн, которые получат молодые семьи на строительство и приобретение жилья.

Согласно проекту бюджета, в 2021 году доходы сочинской казны составят 14,9 млрд руб., расходы – 15,2 млрд руб., плановый дефицит бюджета - 330 млн руб.

Ольга Логинова