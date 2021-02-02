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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ   |  купить фото

Ветка метро уперлась в тяжбу

Судебные споры задерживают строительство шестой линии подземки

Суд отказал петербургскому «Ленметрогипротрансу» (ЛМГТ) в праве перезаключить контракт с КРТИ на проектирование шестой «коричневой» ветки метро в Петербурге, в итоге доставшийся московскому «Метрогипротрансу» (МГТ). Учитывая, что ЛМГТ ранее оспорил постановление Управления Федеральной антимонопольной службы по Петербургу и добился приостановки договора, юристы компании намерены обжаловать такое решение. Споры о подрядчике на проектирование станций метро на юге города ведутся уже более года, к активной работе не приступила пока ни одна компания, тем не менее линия подземки должна быть введена в эксплуатацию уже в 2026–2027 году.


Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал ОАО «Ленметрогипротранс» в ряде заявлений по делу о контракте на проектирование участка Красносельско-Калининской линии (ККЛ) городского метрополитена от станции «Казаковская» («Юго-Западная») до станции «Сосновая Поляна» (тоннели и четыре станции), следует из решения, размещенного в картотеке. Третьими лицами выступают комитет по госзаказу и комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

ЛМГТ требовал признать незаконным и отменить решения комиссии по закупкам, признать недействительным контракт заказчика с АО «Метрогипротранс» и обязать КРТИ заключить договор с ЛМГТ. Суд отказал в этих требованиях, решение будет оспорено в вышестоящих инстанциях, заявил “Ъ” Сергей Панфиленко, управляющий партнер юридической компании «ССП-Консалт», представляющей интересы петербургского проектировщика.

Как отмечают юристы компании, летом 2020 года суд уже убедился, что решение и предписание УФАС, после которого контракт на проектирование метро получил МГТ, незаконно и не обосновано. В октябре 2020 года решение суда устояло в суде апелляционной инстанции и вступило в законную силу, а жалобы МГТ и КРТИ об отмене обеспечительных мер в виде приостановления контракта не были удовлетворены. В связи с этим нынешнее решение суда является необоснованным и подлежит проверке вышестоящими инстанциями, заявляют в «ССП-Консалт».

Суд мотивирует решение тем, что ЛМГТ не принимал участия в конкурсе после продления сроков аукциона, поэтому не является заинтересованным лицом, что делает требования компании не подлежащими удовлетворению как необоснованные по праву. Тем не менее, поясняет господин Панфиленко, действия антимонопольной службы в октябре 2019 года лишили ЛМГТ возможности участия в следующем этапе продленного конкурса, хотя компания была заинтересована в тендере.

Изначально конкурс на проектирование линии метро выиграл ЛМГТ, снизив стоимость контракта почти на 250 млн рублей, до 743 млн рублей. Однако МГТ, второй участник конкурса, оспорил условия участия ЛМГТ в тендере в УФАС — и контракт на сумму 990 млн рублей перезаключили с ним. В заявлении МГТ в УФАС говорилось о том, что у генерального директора ЛМГТ нет полномочий для принятия решений об участии в торгах, сумма сделки по которым выше 225 млн рублей, на это требуется одобрение совета директоров общества, который выбирают акционеры, при этом МГТ владеет 8,5% акций ЛМГТ. Подобный документ к заявке не приложили, поэтому победа ЛМГТ в аукционе спорна, отмечал заявитель. УФАС с доводами согласилось, это дело стало причиной повторного рассмотрения заявок на конкурс, результаты которого Смольный отменил, по сути, объявив тендер заново. В ЛМГТ подчеркивали, что никаких сдерживающих факторов для участия в конкурсе не было. Кроме этого, госконтракт на проектирование метро не является крупной сделкой, поскольку не выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности компании и в связи с этим не требует одобрения со стороны общего собрания акционеров и совета директоров.

Действие контракта на проектирование «коричневой» ветки между КРТИ и МГТ приостановлено с февраля 2020 года. Работы по договору, сообщали “Ъ” в КРТИ ранее, выполнены на 6%. Завершить проектирование планируется до августа 2023 года, а ввести станции — до 2027 года. В ЛМГТ “Ъ” заявили, что даже с учетом затянувшихся судебных споров проектирование может быть закончено за 1,5 года.

Судебные разбирательства из-за контракта происходят на фоне акционерного конфликта внутри ЛМГТ: московский проектно-изыскательский институт «Метрогипротранс» предлагал акционерам ЛМГТ продать блокирующий или контрольный пакет акций петербургского проектировщика за 100–300 млн рублей, но они отказались.

Яна Войцеховская


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