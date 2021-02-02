Очередные туры европейских национальных чемпионатов

Чемпионат Англии
21-й тур. «Манчестер Сити»—«Шеффилд Юнайтед» 1:0 (Жезус, 9). «Лестер»—«Лидс» 1:3 (Барнс, 13 — Даллас, 15; Бэмфорд, 70; Харрисон, 84). «Вест-Хэм»—«Ливерпуль» 1:3 (Доусон, 87 — Салах, 57, 68; Вейналдум, 84). «Брайтон»—«Тоттенхем» 1:0 (Троссард, 17). «Арсенал»—«Манчестер Юнайтед» 0:0. Положение команд. 1. «Манчестер Сити» — 44 очка (после 20 матчей). 2. «Манчестер Юнайтед» — 41. 3. «Ливерпуль» — 40. 4. «Лестер» — 39. 5. «Вест-Хэм» — 35. 6. «Тоттенхем» — 33 (20). 7. «Челси» — 33.
Чемпионат Испании
21-й тур. «Эйбар»—«Севилья» 0:2 (Окампос, 28 (пен.); Жордан, 55). «Реал»—«Леванте» 1:2 (Асенсио, 13 — Моралес, 32; Марти, 78). «Вильярреал»—«Реал Сосьедад» 1:1 (Парехо, 3 — Исак, 90+3). «Кадис»—«Атлетико» 2:4 (Негредо, 35, 71 — Суарес, 28, 50 (пен.); Ньигес, 44; Коке, 88). «Барселона»—«Атлетик» 2:1 (Месси, 20; Гризманн, 74 — Альба, 49 (автогол)). Положение команд. 1. «Атлетико» — 50 очков (после 19 матчей). 2. «Барселона» — 40 (20). 3. «Реал» — 40 (20). 4. «Севилья» — 39 (20). 5. «Вильярреал» — 35. 6. «Реал Сосьедад» — 32.
Чемпионат Италии
20-й тур. «Болонья»—«Милан» 1:2 (Поли, 81 — Ребич, 26; Кессье, 55 (пен.)). «Сампдория»—«Ювентус» 0:2 (Кьеза, 20; Рэмзи, 90+1). «Интер»—«Беневенто» 4:0 (Импрота, 7 (автогол); Мартинес, 57; Лукаку, 67, 78). «Аталанта»—«Лацио» 1:3 (Пашалич, 79 — Марушич, 3; Корреа, 51; Мурики, 82). «Наполи»—«Парма» 2:0 (Элмас, 32; Политано, 82). «Рома»—«Верона» 3:1 (Манчини, 20; Мхитарян, 22; Майораль, 29 — Колли, 61). Положение команд. 1. «Милан» — 46 очков. 2. «Интер» — 44. 3. «Рома» — 40. 4. «Ювентус» — 39 (после 19 матчей). 5. «Наполи» — 37 (19). 6. «Лацио» — 37. 7. «Аталанта» — 36.