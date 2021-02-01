Во Франции полиция задержала выбросившего из окна отрезанную голову

Во французском Тулоне из окон жилого дома неизвестный выбросил в картонной коробке отрезанную человеческую голову. Прибывшая на места происшествия полиция задержала подозреваемого.

Как сообщил мэр города Юзер Фалько, мотивы преступника неизвестны. Сейчас его личность и личность жертвы устанавливаются. «Этот неописуемый поступок является выражением худшего, что может вызвать человеческое безумие, доведенное до своего апогея»,— написал мэр в Twitter.

По свидетельствам очевидцев, выбросивший из окна человеческую голову не пытался скрыться. Когда приехала полиция, он был в окне квартиры, при этом руки его были в крови.

По информации BFMTV, накануне, 31 января, полиция выезжала по адресу, из дома которого была выброшена голова. Полицейских вызвали из-за драки в квартире. В этой квартире жили два бездомных, отрубленная голова предположительно принадлежит одному из них, уточнил источник телеканала.