Прокуратура Нидерландов готова приобщить отчеты «Алмаза—Антея» к делу MH17

Прокуратура Нидерландов не против того, чтобы приобщить отчеты российского концерна «Алмаз—Антей» (производитель ЗРК «Бук») к делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. В ходе судебных слушаний прокурор Вард Фердинандуссе сообщил, что защита попросила допросить экспертов «Алмаза—Антея», составлявших данные отчеты, а также запросить их резюме.

«Наша позиция состоит в том, что мы не против того, чтобы отчеты "Алмаза—Антея" были приобщены к делу по запросу защиты»,— заявил господин Фердинандуссе (цитата по «РИА Новости»).

18 января был получен ответ «Алмаза—Антея» на отчеты Нидерландского аэрокосмического центра и Королевской военной академии относительно технических деталей крушения MH17. В ноябре в концерне сообщили, что Boeing был сбит «Буком», но поразила его ракета более старой модификации — 9M38 с боевой частью 9Н314. Ракеты такого типа были сняты с вооружения российской армии в 2011 году, но остались в распоряжении вооруженных сил Украины, утверждали там.

Самолет Boeing 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Украиной 17 июля 2014 года. Все пассажиры и экипаж погибли. По делу проходят обвиняемыми экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) и трое его подчиненных — россияне Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Подробнее о расследовании читайте в публикации “Ъ” «От неба Донбасса до суда Гааги».