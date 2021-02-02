Обучай или проиграешь

ЦБ ужесточит требования к продажам физлицам полисов добровольного страхования. Компании обязаны будут разместить на страницах информационного документа о продукте более десяти пунктов о нем, включая примеры отказов в выплате, изложенные «простым языком без мелкого шрифта». Каждую страницу клиент должен подписать (при покупке онлайн — электронной подписью), иначе договор можно будет разорвать, а премию страховщик обязан будет вернуть. На рынке уже говорят, что инициатива ЦБ обвалит онлайн-продажи, увеличит расходы компаний и цены. Для регулятора же это способ повысить финансовую грамотность пользователей финуслуг.

Банк России разместил на своем сайте проект указания о минимальных требованиях к продажам добровольных видов страхования, за исключением страхования жизни (об ужесточении требований к нему см. “Ъ” от 26 января). Компании обяжут предоставлять клиенту отдельный документ, который в виде таблицы должен содержать информацию о продукте и страховщике из 11 пунктов — от названия компании до территории страхования, порядках досрочного прекращения договора и возврата премии. Кроме того, документ должен содержать минимум пять примеров страховых случаев и пять примеров отказа в выплате (на основе аналитики по своему портфелю за год по конкретному продукту). Очевидно, предвидя, что страховщики захотят переложить затраты на дополнительный анализ на плечи клиентов, ЦБ отдельным образом в указании помечает: информирование для клиента должно быть бесплатным. Кроме того, термины следует разъяснить, «вся информация должна быть изложена простым языком без использования мелкого шрифта» и занимать не более двух страниц формата А4 «четким, хорошо читаемым шрифтом кегля не менее 11 пунктов». Клиент должен подписать документ на каждой его странице, при покупке онлайн — электронной подписью.

Без этого от заключенного договора можно будет отказаться и вернуть уплаченные по нему взносы. Требования указания будут вступать в силу поэтапно — с 1 октября 2021 года — при продажах полисов личного страхования (например, от несчастного случая и ДМС), а с 1 апреля 2022 года — по всем остальным видам (каско, страхование недвижимости и проч.). ЦБ уже обязывал страховщиков предоставлять клиентам памятки к полисам страхования жизни в 2019 году — тогда это обвалило продажи и увеличило частоту расторжения договоров. Теперь же на рынке ожидают приостановки онлайн-продаж и роста затрат страховщиков, которые будут переложены на плечи потребителей. «ЦБ на семи страницах указывает нам на то, что мы должны изложить на двух,— иронизирует собеседник “Ъ”.— Это убьет онлайн-продажи, приведет к снижению разнообразия продуктов».

«Когда речь идет о сложных финансовых терминах, довольно трудно определить, что является простым языком, а что — нет,— рассуждает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.— Если правильно излагать в этом документе страховые риски и случаи, основания для отказа в выплате, он будет громоздким и не уместится на двух страницах». Он же обращает внимание на то, что законодательством не предусмотрена обязанность подписания клиентом документа, который не является договором страхования.

«Подписание каждой страницы информационного документа не повысит простоту его понимания со стороны потребителя,— говорит Сергей Ефремов,— этот вопрос может решить только повышение финансовой грамотности населения».

В Банке России парируют: в информационном документе должны быть изложены ключевые для потребителя условия договора страхования. «Наличие сложных финансовых терминов не позволит достичь цели предоставления потребителю информации в максимально доступной форме. В связи с этим проектом указания предусмотрена необходимость разъяснения значения специальных терминов»,— сообщили “Ъ” в ЦБ. Тут поясняют, что для подтверждения ознакомления достаточно простой электронной подписи. «Указание не влечет за собой изменения параметров страховых продуктов, которые могут повлиять на потребительский спрос»,— уверены в ЦБ.

Напомним, беспокойство регулятора вызывает переток физлиц с банковского на прочие финансовые рынки, вызванный низкой доходностью депозитов, и рост «аппетита к риску» у таких неквалифицированных инвесторов. Регулятор теперь пытается защитить и тех, кто доверяет риски страховщикам. «Повышение грамотности населения зависит и от нас,— соглашается глава "АльфаСтрахования" Владимир Скворцов,— мы должны объяснить клиенту, что мы ему продаем, иначе это наша вина. Но не таким излишне жестким способом». По его словам, на страховщиков ложится допнагрузка не только по изготовлению новых документов, но и по их дистрибуции, подписанию и хранению. «Если полис обременяется дополнительными документами, он перестает быть дешевым»,— предупреждает глава страховщика.

Татьяна Гришина