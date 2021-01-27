Finnair возобновит полеты из Хельсинки в Петербург с 29 января

Финская авиакомпания Finnair возобновит перелеты между Петербургом и Хельсинки. Рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям.

Ранее перевозчик заявлял, что пассажиры будут обязаны предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19 или справку о перенесенной коронавирусной инфекции.

Требование не распространяется на транзитных пассажиров.

Напомним, Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. При этом власти Суоми пока сохраняют ранее введенные ограничения для туристов.