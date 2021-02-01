Более 70 новых автомобилей скорой помощи «РТ-Социальная сфера» вывела на маршруты на Урале

В Первоуральске, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле (Свердловская область) вышли на работу более 70 новых машин скорой помощи, сообщила пресс-служба «РТ-Социальная сфера» (среди ее учредителей структуры «Ростеха»). В рамках сотрудничества компании и правительства Свердловской области для обновления автопарка было привлечено более 300 млн руб. частных инвестиций.

Автомобили оснащены современным оборудованием и обладают высокой проходимостью, говорится в сообщении компании. Водители и рабочий персонал переводятся в штат по трудовым договорам. «Комфортные и хорошо оснащенные автомобили существенно увеличивают возможности выездных бригад. Просторный салон и удобное расположение инструментов позволит врачам осуществлять медицинские манипуляции, которые раньше могли проводиться только в больницах»,— отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Напомним, в декабре структура «Ростеха» выиграла конкурсы на извоз бригад скорой помощи в Первоуральске, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле. Общая сумма контрактов составила 1,3 млрд руб. По условиям контракта, компания должна поставить в города 71 автомобиль скорой помощи.

В ноябре сотрудники скорой помощи Нижнего Тагила высказались против передачи автопарка на аутсорсинг. Они заявили, что правительство Свердловской области решило «продать» их водителей. Однако, по словам губернатора региона Евгения Куйвашева, передача части подстанций скорой помощи в Свердловской области на аутсорсинг необходима для более эффективной работы бригад. В январе сотрудники скорой помощи направили президенту Владимиру Путину и Генпрокурору России Игорю Краснову обращение. Они указали, что во время проведения аукциона были допущены ошибки, а стоимость услуг сильно завышена. «РТ-Социальная сфера» была единственным участником конкурсов. В свою очередь в компании подчеркнули, что все проверки, проведенные надзорными уполномоченными органами по результатам конкурсной процедуры, показали несостоятельность жалоб. Администрация президента пообещала рассмотреть обращение.

Подробнее о ситуации — в материале «Скорая помощь доехала до президента»

Михаил Мананников