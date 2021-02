Любовь к геометрии

«Максим очень просил передать, что может задержаться на несколько минут на zoom-интервью, потому что должен отвезти детей в школу»,— предупреждает меня пиар-директор Hublot перед интервью. Максим Плесчиа-Буши — известный художник и дизайнер, тату-мастер, издатель, владелец тату-салонов Sang Bleu («Голубая кровь»), студии шрифтов и линии одежды, много работал с модными брендами: для Alexander McQueen делал узоры, для Rick Owens — логотип. Выпустил несколько успешных коллекций с часовой компанией Hublot. При этом он всегда старается сам отвозить дочь и сыновей-близнецов в школу.

Поводом созвониться с Максимом Плесчиа-Буши были новые часы Big Bang Unico Sang Bleu II All Black — абсолютно черная, от заводной головки до мельчайших деталей механизма, модель, которую бренд Hublot представил на часовой неделе LVMH онлайн. Концепция All Black была заявлена Hublot еще в 2006 году как новое направление работы компании: часы — объект искусства и способ самовыражения. Hublot был первым из брендов, использовавшим черный цвет во всех часовых деталях, он создал так называемую invisible visibility — невидимую видимость. Проще говоря, разглядеть, что показывают часы, можно, но не очень-то и важно. В концепции All Black выпускались разные модели. Теперь настал черед линии Sang Bleu — часов с геометрической татуировкой на циферблате. Первую модель Sang Bleu, результат совместной работы, Hublot и Максим Плесчиа-Буши представили в 2016 году. Максима привел в бренд Жан-Клод Бивер. Кто-то из его детей рассказал о крутом тату-мастере, и господин Бивер, человек чуткий к трендам, решил, что сотрудничество с ним будет успешным. Так и вышло: все модели Sang Bleu стали бестселлерами Hublot. Главная особенность часов этой линии — индикаторы времени в виде геометрических фигур с множеством граней. Мануфактурный механизм Unico переработали, чтобы оживить придуманные Максимом узоры и изображения.

О себе

Меня назвали Максимом-Алекси в честь, не поверите, Максима Горького. В семье любили русское искусство, дома висели репродукции иллюстраций Ивана Билибина. Мама выросла в городе Ла-Шо-де-Фон в горах Юра — буквально в центре часовой индустрии Швейцарии. Туда я ездил погостить у дедушки, проезжая Ле-Локль и другие святые для поклонников часового искусства места. Я дружил с ребятами, чьи родители работали на мануфактурах или чьи фамилии красовались на зданиях — это была часть моей жизни. И сейчас, работая с Hublot, горжусь собой: я тоже стал частью этой экосистемы. У меня нет ощущения, что я воспользовался шансом, свалившимся с небес. Наоборот, мне кажется, что работа с Hublot — награда за мой труд. Высокая оценка моего видения.

О балансе

Hublot Big Bang Unico Sang Bleu II All Black, корпус 45 мм из черной керамики и титана, мануфактурный механизм HUB 1240 Unico с автоматическим подзаводом и функцией хронографа Фото: Hublot

Я работал с 14 лет, и только будучи уже взрослым мужчиной за тридцать наконец-то понял, что я — не маятник. Мысль, что мне не нужно постоянно метаться от семьи к работе, все можно цельно и последовательно совмещать, оказалась спасительной. Когда появились дети, мой круг целей наконец-то замкнулся, во всем, что я делал, появилась логика. А потом я стал учиться чувствовать предел своих возможностей. В итоге нашел ту скорость жизни, которая позволяет мне двигаться вперед, не выматываясь. У меня трое детей, и я не хочу однажды свалиться без сил. Нужно уважать свое тело и свое ментальное здоровье. Это простые вещи, но они поздно доходят до нас. Мне нравится такой целостный подход к жизни.

О голубой крови

Моя тату-студия называется Sang Bleu — «Голубая кровь». Название многогранное. С одной стороны, синий пигмент — самый популярный в тату. С другой, я таким образом подшутил над элитарностью, над снобами арт-мира, которые не признавали мои работы искусством, а считали ремеслом. Но оказалось, что татуировки тоже могут быть искусством.

О часах

Мы не просто покупаем устройство для измерения времени, мы вкладываем в покупку желание окружить себя культурой и быть причастными к чему-то. Например, к моему искусству. Или к гонкам «Формулы-1».

Об узорах

Скелетированный циферблат, треугольник и восьмигранник указывают точное время вместо стрелок, серия ограничена 200 экземплярами Фото: Hublot

Геометрия — мой спасательный круг, моя попытка создать стабильность и предсказуемость в мире, возможность контролировать хотя бы эту часть жизни. Мой способ визуализировать устройство мира.

О татуировках

Очень большой плюс татуировки в том, что она делает ненависть осязаемой. Ненавидеть что-то материальное проще, чем абстрактное. Если кому-то так не нравится наличие у меня татуировок — то трудно же ему живется в современном мире. Он несчастен — не я, понимаете? Татуировка — это экран между мнением человека о себе и теми качествами, которые ему приписывают. Я намеренно не говорю «щит», потому что я не защищался, я просто отгораживался от неприятных вещей таким образом.

О проблеме выбора

Когда человек приходит сделать татуировку, первое, на что я как мастер должен обратить внимание — мотивы, которые привели его. Человек принимает решение улучшить или украсить свое тело, и, казалось бы, как я могу вмешиваться? Но важно разобраться — ему точно станет лучше, если он сделает татуировку, или это временный костыль, который однажды начнет раздражать. Мой профессионализм заключается отчасти и в том, чтобы вовремя сказать человеку: «Не наноси крылатого дракона от шеи до пояса, сделай маленький геометрический рисунок в районе нижних ребер» — или и вовсе отказаться от работы. Так что если вы не уверены в том, что вам нужна татуировка, лучше начать с часов Hublot Big Bang Unico Sang Bleu II All Black.

Натела Поцхверия