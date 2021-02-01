В Госдуму внесен протокол об изменениях соглашения по кредиту для БелАЭС

Российское правительство внесло на ратификацию в Госдуму протокол о продлении на два года кредита на строительство Белорусской АЭС (БелАЭС). Документом также предполагается снижение ставки до 3,3%.

Условия реструктуризации белорусских обязательств предусматривают продление периода использования кредита на 2 года — до конца 2022 года, а также перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года. Согласно документу, будет произведена замена действующей «смешанной» процентной ставки по кредиту на фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых.

«Указанный уровень процентной ставки на настоящий момент сопоставим со стоимостью заимствований Российской Федерации на международном рынке капитала на аналогичный срок»,— говорится в документе.

БелАЭС состоит из двух энергоблоков по 1,2 ГВт каждый, станция расположена в городе Ворняны на реке Нярис, в 20 км от Литвы. Она строится с 2012 года госкорпорацией «Росатом», 90% стоимости строительства покрывает российский кредит на сумму до $10 млрд.

В начале ноября 2020 года на первом блоке начался этап энергетического пуска. Через неделю после запуска он экстренно прекратил выработку из-за проблем с трансформатором. 19 ноября энергоблок заработал после замены трансформатора.