Потерявшие трудоспособность военные медики получат по 68,8 тыс. руб. за борьбу с COVID-19

Медицинские работники—военные, сотрудники МВД, ФСИН и Росгвардии получат дополнительные 68,8 тыс. руб. за работу с заразившимися коронавирусом COVID-19. Выплаты предусмотрены для медиков, заразившихся COVID-19 и временно потерявших трудоспособность. Указ о выплатах подписал президент Владимир Путин.

«Основанием для выплат является освобождение от военных обязанностей и/или нахождение в стационаре из-за развития у медработника полученных при исполнении обязанностей осложнений, вызванных COVID-19... и повлекших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности»,— говорится в документе. Указ вступил в силу 1 февраля 2021 года и касается случаев заболевания медиков с 1 марта 2020 года.

Ранее президент установил дополнительные выплаты всем российским медикам, работающим с заразившимися COVID-19. В 2020 году такие выплаты должны были получить около 1,5 млн медработников. На них федеральный бюджет потратил более 230 млрд руб.

Как «коронавирусные» выплаты спасли медиков от снижения доходов — в материале “Ъ” «Сведения о доходах врачей расходятся».