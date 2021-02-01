Февраль начнет с мягкой погоды

Февраль в Москве начнется с мягкой зимней погоды. Но уже в четверг в столицу придут морозы. Если в начале недели дневная температура будет колебаться от -2 до -5, то ближе к выходным она может опуститься до -15. Синоптики сообщают, что весь февраль температура будет повышаться и снижаться несколько раз. Некоторые метеорологи прогнозируют наступление аномальных холодов на следующей неделе, до -27 градусов.

Однако руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечает, что таких сильных перепадов не будет: «Погода мягкая, температура ночью — около -10 градусов, днем — от -3 до -5 градусов. Снег, осадки ожидаются, но совершенно небольшие, и, естественно, при такой температуре в виде пушистого снежка. Но такая погода прогнозируется до четверга, а затем погода заметно изменится, посуровеет. Ночные температуры прогнозируются в диапазоне от 15 до 18 градусов мороза и днем от -10 до -15. До понедельника дневные температуры в послеполуденные часы — -2… -4. В ночь на вторник температура серьезная вполне — -9…-11 в Москве, по области даже до -14, но днем во вторник температурный фон составит около -5 градусов. В среду и четверг опять температура повысится на пару градусов: ночные температуры — -8…-10, по области до -…13…-14, а дневные — -2…-4. А уже в ночь на пятницу температура будет около -15 градусов ночью, -10 днем. И в субботу, воскресенье температурный фон будет даже на один-два градуса ниже».

Комфортная зимняя погода с умеренным морозом продержится весь февраль, считают специалисты центра «Фобос».

Даниил Бабкин