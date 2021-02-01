Ульяновская обладминистрация настаивает на увольнении слетавшего в Ниццу министра

Правительство Ульяновской области оспорило решение суда о восстановлении в должности регионального вице-премьера, министра АПК Михаила Семенкина. Апелляционная жалоба направлена в Ульяновский облсуд, сообщили “Ъ” в государственно-правовом управлении администрации губернатора.

Напомним, чиновник был уволен в связи с утратой доверия после отпуска в Ницце в октябре прошлого года. Как писал “Ъ”, господин Семенкин летал туда вместе с гражданской супругой на частном бизнес-джете. Губернатор Сергей Морозов назвал такое поведение «не очень хорошим вызовом обществу». Однако в декабре Михаил Семенкин добился восстановления в должности и выплаты компенсации за вынужденный прогул.

Согласно решению Ленинского райсуда Ульяновска, у правительства не было оснований для проведения антикоррупционной проверки в отношении министра, а в распоряжении о его увольнении «не усматривается существа правонарушения». Конфликт интересов в действиях господина Семенкина также установлен не был. Сам чиновник на суде заявлял, что авиарейс был сборным, а полет он оплачивал сам. На это у него ушло 359 тыс. руб.

Глава государственно-правового управления Алексей Преображенский заявил “Ъ”, что нарушений в правовом акте не было: при увольнении по утрате доверия нет необходимости в детализации нарушения. Региональный уполномоченный по противодействию коррупции Светлана Яшнова заявила “Ъ”, что управление изначально не было согласно с решением суда первой инстанции, однако говорить о подробностях апелляционной жалобы отказалась.

Сергей Титов, Ульяновск