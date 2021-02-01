Петербургская редакция “Ъ” вновь направила заявление в прокуратуру по факту задержания корреспондента

Редакция газеты «Коммерсантъ» в Петербурге направила заявление прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко по факту задержания корреспондента издания Олега Дилимбетова во время акции протеста 31 января.

Журналист был задержан около 13 часов дня на Пионерской площади, во время выполнения редакционного задания и имел при себе необходимые документы и нарукавник с надписью «Пресса». Он не участвовал в массовых мероприятиях, общественный порядок не нарушал, немедленно предъявил сотрудникам полиции свои документы и сообщил, что находится на работе. Несмотря на это, корреспондента увели в автозак и доставили в 55 отдел полиции по Колпинскому району города Петербурга. Через час он был отпущен из отделения, причины его задержания не назвали.

25 января редакция газеты «Коммерсантъ» в Петербурге уже направляла заявление прокурору города по факту задержания корреспондентов петербургской редакции газеты «Коммерсантъ» Олега Дилимбетова и Марины Царевой 23 января, во время освещения несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Таким образом, имели место неоднократные умышленные действия сотрудников полиции по незаконному задержанию представителей СМИ.

Редакция просит прокуратуру провести проверку по законности действий сотрудников правоохранительных органов.