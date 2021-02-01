Разработчик мобильных игр Nexters Global привлек $300 млн от структур Таврина

Европейский разработчик мобильных игр Nexters Global, среди совладельцев которого сооснователи компании Playrix братья Бухман, привлек $300 млн от структур бывшего гендиректора «МегаФона» и владельца «Муз ТВ» Ивана Таврина, следует из поступившего в “Ъ” сообщения. Весь Nexters Global оценен в $1,9 млрд, после завершения сделки компания выйдет на биржу.

Nexters Global получит $150 млн на развитие, еще $150 млн получат текущие акционеры разработчика — сооснователи Nexters Андрей Фадеев и Борис Герцовский и совладельцы Playrix Игорь Бухман и Дмитрий Бухман. Они сохранят за собой 92% долей Nexters Global, говорится в сообщении.

Сделка будет структурирована через компанию Kismet Acquisition One Corp., которая предоставит $250 млн, а еще $50 млн вложит Kismet Capital Group через аффилированную компанию. Стороны подписали обязывающее соглашение о слиянии.

Kismet Acquisition One Corp.–- это так называемая Special Purpose Acquisition Company, которая привлекает средства инвесторов под будущие покупки и выходит на биржу. В августе она привлекла на Nasdaq $250 млн.

Nexters Global основана в 2010 году. Самый известный проект разработчика — мобильная RPG «Хроники Хаоса» (на других рынках — Hero Wars).

Дмитрий Шестоперов