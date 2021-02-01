Власти Екатеринбурга попросили жителей отказаться от поездок на личных автомобилях из-за снегопадов

Администрация Екатеринбурга призвала жителей города отказаться от поездок на личном автомобиле из-за ожидаемого ухудшения метеоусловий — снегопадов, говорится на информационном портале города.

Синоптики прогнозируют, что 2 февраля в Екатеринбурге выпадет снег на уровне 5 мм, 6 и 7 февраля – от 6 до 10 мм. «Учитывая сложные условия для передвижения, автолюбителям рекомендуется пересесть на общественный транспорт, магистрали по пути следования которого очищаются в первую очередь. Если же отменить поездку на личном автотранспорте невозможно, то необходимо внимательно выбирать оптимальную дистанцию и скорость движения с учетом погодных условий», — говорится в сообщении.

Напомним, в январе коммунальные службы города стали не справляться с уборкой снега из-за большого количества осадков. В результате прокуратура внесла временно исполняющему обязанности главы города Алексею Орлову представление и организовала проверку исполнения мэрией обязанностей по содержанию автодорог. В ответ господин Орлов поручил вице-мэру Алексею Бубнову ежедневно проводить селекторные совещания с главами районов и руководителями ДЭУ с постановкой задач по уборке снега.

Подробнее о работе коммунальных служб после снегопадов – в материале «Екатеринбург уложили на лопатки».

Михаил Мананников