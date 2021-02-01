TikTok заблокировал контент 11 аккаунтов с призывами к акциям

Глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич сообщил, что TikTok частично или полностью заблокировал 11 аккаунтов, которые публиковали призывы к несанкционированным акциям и занимались агитацией несовершеннолетних.

«Я много говорил о том, чтобы западные соцсети блокировали контент, который противоречит правовым нормам нашей страны. Свершилось! TikTok прислушался к призывам гражданских активистов, то есть нас с вами»,— написал Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

«Из 14 самых активных аккаунтов доступ к двум был ограничен, у пяти аккаунтов был удален весь контент, у четырех аккаунтов был точечно удален запрещенный контент»,— добавил он. По его словам, соцсеть «приняла меры пока еще не ко всем пользователям, которые публиковали противоправный контент».

Перед акциями в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за привлечение подростков на митинги. Речь идет о ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ), вступившей в силу 10 января. Позже представители TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» были вызваны в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в протестах.

31 января во городах России прошла еще одна протестная акция в поддержку Алексея Навального. По оценке «ОВД-Инфо», задержано более 5,1 тыс. человек.

Об акции 31 января — в материале “Ъ” «Telegram, мосты, вокзалы».