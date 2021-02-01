В Рыбинске «ГАЗель» сбила пенсионерку на пешеходном переходе

В городе Рыбинске Ярославской области произошло ДТП, в результате которого пострадала 75-летняя женщина, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По предварительной информации, ДТП произошло 31 января, около 15:38 на улице Труда. Грузовой автомобиль «ГАЗель» под управлением 49-летнего водителя сбил женщину, которая в это время переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка получила различные травмы. Ей назначили амбулаторное лечение.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, скорая медицинская помощь. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 31 января в Ярославле грузовой автомобиль, которым управлял 30-летний мужчина, сбил на пешеходном переходе 14-летнего школьника. ДТП произошло на улице Гудованцева. Ребенок с травмами госпитализирован в больницу.

София Бастрыгина