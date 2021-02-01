В Ярославле водитель грузовика сбил подростка на пешеходном переходе

В Красноперекопском районе Ярославля произошло ДТП, в результате которого пострадал 14-летний мальчик, переходивший дорогу по пешеходному переходу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По предварительной информации, ДТП произошло вечером 31 января, около 20:25 на улице Гудованцева. Грузовой автомобиль Hyundai под управлением 30-летнего мужчины сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил различные травмы. Его госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, скорая медицинская помощь. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

София Бастрыгина