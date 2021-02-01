Суд освободил от уголовной ответственности мужчину, застрелившего клиента банка «Открытие» в Екатеринбурге

Свердловский областной суд освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение Виталия Дикушина, застрелившего посетителя отделения банка «Открытие» в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба суда.

Напомним, инцидент произошел в октябре 2019 года. Виталий Дикушин вошел в отделение банка с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья 16 калибра. В это время в банке находились несколько посетителей и сотрудников банка, в том числе, администратор. По данным следствия, мужчина потребовал у администратора имеющуюся наличность, при этом выстрелил один раз — в потолок — и второй — в одного из посетителей, отчего пострадавший погиб на месте происшествия. После этого находившиеся в помещении банка граждане смогли самостоятельно обезвредить и задержать подозреваемого.

Суд установил, что Виталий Дикушин совершил преступление в состоянии невменяемости. Он признан виновным по п. З, ч. 2, ст. 105, п. Б, В, ч. 4, ст. 162, ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство, разбой, незаконное приобретение и хранение оружия). По этим статьям ему грозило лишение свободы вплоть до пожизненного. По данным суда, до отправки Виталия Дикушина в медучреждение он будет заключен под стражу.

Михаил Мананников