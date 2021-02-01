В Ярославской области 879 многодетных семей могут оформить землю в собственность

В Ярославской области 879 многодетных семей, которые получили в аренду землю для ведения личного подсобного хозяйства без торгов, могут оформить участки в собственность, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Также в собственность могут перейти земельные участки, которые были выделены многодетным семьям для строительства собственного дома, но только после его постройки и регистрации.

«При самостоятельном формировании участка нужно подготовить схему его расположения, а затем получить предварительное согласование в администрации муниципального образования. Земля предоставляется гражданам на 20 лет, а ежегодная арендная плата не превышает размера земельного налога»,— отметил директор регионального департамента имущественных и земельных отношений Леонид Золотов.

На данный момент в Ярославском районе многодетные семьи получили в аренду без торгов 230 земельных участков, в Ярославле – 150, в Рыбинском районе – 97, в Некрасовском – 69.

Для получения земли в аренду без торгов многодетные семьи могут обратиться в администрацию любого муниципального района, городского поселения или городского округа вне зависимости от места проживания в Ярославской области.

По данным департамента, всего за девять лет в Ярославской области с соответствии с законом «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» около 5,7 тыс. жителей, имеющих право на льготы, бесплатно получили земельные участки.

Подробнее в материале “Ъ-Ярославль” — «Земля и вволю»

София Бастрыгина