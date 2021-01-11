В ижевском футболе укрепят местные связи

В футбольном клубе «Зенит-Ижевск» сменился директор. С 1 января клубом руководит Алексей Ширяев, который ранее работал в школе олимпийского резерва «Зенит-Ижевск». На этой должности он заменил Дмитрия Кайгородова, его контракт было решено не продлевать из-за плохих результатов команды. Перед новым руководителем клуба ставят задачИу по выстраиванию взаимодействия со школой футбола и привлечению в команду молодых местных игроков.



Контракт с новым директором ФК «Зенит-Ижевск» Алексеем Ширяевым подписан до конца 2021 года, сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что до этого он работал в спортивной школе олимпийского резерва «Зенит-Ижевск» в должности начальника отделения спортивнои подготовки.

Контракт с предыдущим руководителем Дмитрием Кайгородовым закончился 31 декабря 2020 года. Ранее о решении не продлевать его в связи с неудовлетворительными итогами работы заявили в федерации футбола Удмуртии и министр спорта республики Александр Варшавский. Сам Дмитрий Кайгородов тогда опроверг информацию о своей отставке на странице клуба во «Вконтакте». По его мнению, попечительский совет не вправе принимать решение по руководству клуба, а его члены недостаточно компетентны в футболе.

Господин Варшавский сообщил “Ъ-Удмуртия”, что претензии к руководству клуба были из-за ухудшающихся с каждым годом результатов команды, а также нежелания выстраивать отношения со школой футбола и спортивной федерацией.

Господин Кайгородов в свою очередь отмечал, что к нему как менеджеру претензий не предъявляли, а плохие показатели команды связаны с ошибками тренерского состава.

Дмитрий Кайгородов был назначен директором ФК «Зенит-Ижевск» в 2018 году. До 2020 года футбольный клуб и школа футбола были одним юридическим лицом. ФК «Зенит-Ижевск» в настоящее время занимает 13 место из 15 в турнирной таблице четвертой группы ПФЛ. Из 15 проведенных игр 11 закончились проигрышем, в том числе в двух матчах, которые не состоялись из-за заражения ижевских футболистов коронавирусом, засчитано техническое поражение. Также у «Зенита» две победы и две ничьи. В сезоне 2019/2020 ижевчане заняли девятое место из 12 в своей группе, до этого седьмое из 11, в сезоне 2017/2018 команда поднялась на пятое место из 13, хотя ранее в течение трех сезонов занимала второе место.

Комментируя назначение нового директора ФК «Зенит-Ижевск», министр спорта отметил, что Алексей Ширяев профессиональный футболист, воспитанник ижевского клуба, порядка 10 лет работает в школе футбола, в том числе какое-то время ею руководил. «Он руководил школой, когда она была еще в единой структуре с клубом, знает всю специфику работы изнутри и понимает, насколько важно взаимодействие школы и клуба. Выпускники должны иметь возможность получить практику в профессиональной команде, попробовать свои силы. Конкуренция очень большая, и молодому футболисту очень сложно попасть в клуб, играющий в ПФЛ. Наша команда должна дать возможность таким игрокам тренироваться, приобретать опыт»,— пояснил господин Варшавский.

По словам министра, сейчас в команде мало непосредственно воспитанников ижевского футбола, часто они оставались на скамейке запасных, так что ситуацию необходимо менять, больше привлекая местных игроков. Сам клуб должен встроиться в общую систему футбола республики. Он добавил, что пока перед новым руководителем клуба не ставится конкретная задача по достижению того или иного спортивного результата. «Безусловно, команда должна радовать своих болельщиков. Спортивный результат зависит от большого количества моментов, в частности состава игроков, ситуации в командах соперников, пандемии. На данном этапе мы не будем рассматривать как основной фактор оценки работы руководителя результат команды. Через полгода посмотрим, на какие позиции клуба в турнирной таблице мы можем рассчитывать»,— рассказал господин Варшавский.

Председатель федерации футбола Удмуртии Андрей Маркин отмечает, что кандидатура Алексея Ширяева для ижевского футбола знакомая. Он считает, что это правильный выбор. «Перед новым директором клуба стоит задача наладить взаимоотношения со школой и федерацией. Важно установить хороший микроклимат в клубе, сейчас там не самая лучшая обстановка»,— сказал господин Маркин.

Михаил Красильников