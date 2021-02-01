«Использовать устройство можно по-разному, но только в помещении»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о характеристиках Wi-Fi-камеры.

Модель домашней Wi-Fi-камеры C200 стала одним из первых устройств системы «умного дома», которые компания TP-Link привезла в Россию. Что именно можно с ее помощью наблюдать, насколько это комфортно и безопасно, я разбирался во время тестирования.

Использовать устройство видеонаблюдения можно по-разному, но только в помещении, поскольку температура рабочей среды ограничена диапазоном от 0 до +40 градусов, а серьезной защиты от пыли и влаги нет. В качестве элемента системы безопасности TP-Link Tapo C200 использовать можно скорее только как дополнительное устройство. Звук сирены, который она издает, вряд ли услышат соседи. Но главное, что работает камера только от сети и уведомления на смартфон передает по Wi-Fi-сигналу. Другими словами, если злоумышленники отключат в доме свет или интернет, гаджет станет бесполезным. К тому же все записи хранятся на карте памяти, которую просто унести, как, впрочем, и саму камеру.

Инфракрасное ночное видение TP-Link Tapo C200, а также запись по датчику движения пригодятся скорее в детской комнате — так родители смогут получить сигнал о том, что ребенок не спит или ему требуется помощь. Причем в фирменном мобильном приложении, где организованы настройка и управление камерой, пользователь может задать конкретные области, в которых будет отслеживаться движение. Так что просто ворочающийся в кровати малыш никого не побеспокоит. А вот если он, например, уже выбрался из спального места, тогда устройство среагирует. Еще один подходящий сценарий использования TP-Link Tapo C200 — коммуникация с домашними питомцами. Разработчики встроили в камеру динамик и микрофон. Так что, пусть и с небольшой задержкой сигнала, но можно общаться с теми, кто находится перед гаджетом. Или получать уведомления, если, например, кошка забралась туда, куда ей не стоило.

Максимальное доступное качество записи — Full HD, но с частотой лишь 15 кадров в секунду. По горизонтальной оси TP-Link Tapo C200 вращается на 360 градусов, в вертикальной плоскости — на 114 градусов. Подключение к интернету тоже имеет ограничение по частоте Wi-Fi-сигнала в 2,4 ГГц.