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Просьбу ДУМ Татарстана проверить вакцину от COVID-19 на халяльность передали разработчику

Обращение Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана с просьбой проверить вакцину от коронавируса на халяльность передали разработчику. Об этом на пресс-конференции заявила замглавы управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.

«Это первый такой необычный запрос в части проверки вакцины на халяль. На моей памяти таких запросов не было. Но необходимо отметить, что запрос направлен в тот институт или предприятие, которое разрабатывало вакцину и которое компетентно в подготовке ответа», — отметила госпожа Авдонина.

Напомним, ДУМ Татарстана попросило проверить вакцину от COVID-19 на халяльность на прошлой неделе. В организации это объяснили «заботой о верующих», поскольку в вакцине может быть свиной желатин, который запрещен к употреблению среди мусульман.

"Ъ-Казань"


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