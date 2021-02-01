«Российская сборная чемпионат откровенно провалила»

На чемпионате Европы по биатлону, который завершился в Польше, сборная России не завоевала ни одной золотой медали. В активе нашей команды четыре награды — одно серебро и три бронзы. Через 10 дней стартует уже международный чемпионат. Есть ли еще шансы у российских биатлонистов? Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

После очередного скандала, который разразился в биатлоне на прошлой неделе, даже такой турнир, как чемпионат Европы, привлек внимание. Хотя по большому счету первенство континента — это возможность для ближайшего резерва основных команд показать, что они нужны на главном старте сезона, а именно — чемпионате мира. И, конечно, биатлонная Европа стала для многих информационным поводом еще раз вспомнить о допинге, коррупции и девушках с низкой социальной ответственностью, с которыми встречался бывший биатлонный руководитель Андерс Бессеберг.

Но если говорить о спорте и при этом называть вещи своими именами, то российская сборная чемпионат в Польше откровенно провалила. Без золотых наград по его итогами наша команда не оставалась с 1995 года. Когда стало понятно, что в смешанной эстафете, которая завершала программу турнира, Россия не может конкурировать с другими командами, комментатор Дмитрий Губерниев обрушился с критикой на Союз биатлонистов России и тренерский штаб команды: «Вот какого вы ставите спортсмена на старт, если не готова Шевнина?! Что это первенство водокачки, что ли, я не понимаю? Виктор Майгуров, президент СБР, мы куда приехали? Союз биатлонистов России, тренеру сборной вопросы задаем. Что вы творите?»

Ответов на эти жесткие вопросы мы по традиции не получили. К тому же было немного странно слышать от главного тренера сборной Валерия Польховского историю про отсутствие нужных лыж у Евгения Гараничева, который вполне мог финишировать первым в сингл-миксте, но в итоге стал только третьим. «Лыжи как-то не очень работали, у него просто на эту погоду нет лыж, на более теплых вариантах бежали, и немножко произошло закисление. Работа специфичная, короткая, поэтому так получилось. Но, тем не менее, поздравляю всех с бронзой. Ребята боролись»,— заявил Польховский.

К партнерше Гараничева по сингл-миксту Ларисе Куклиной претензий меньше, но она тоже допустила на четырех огневых рубежах три промаха. И все же Гараничев и Куклина присоединяться к нашей сборной, которая сейчас готовится к чемпионату мира в словенской Поклюке. Также в основной команде будет Карим Халили, который взял серебро в спринте. Лидеры, в отличие от ближайшего резерва, вроде как готовы к главному старту сезона неплохо, но рассчитывать на триумф точно не стоит, уверен двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев: «В общем и целом никаких предпосылок к тому, чтобы наши спортсмены действительно были конкурентоспособны в отдельных видах программы, нет. В данном случае я говорю об индивидуальных видах. И подтверждение тому — целый сезон результатов. Там какие-то отдельные всплески были, но я считаю, что это скорее, наверное, исключение, нежели правило. А вот что касается шанса, который у нас есть, как мне представляется, он прежде всего есть в эстафетных гонках».

Добавим к этому новые обвинения, грязные истории вокруг нашего биатлона, и станет понятно, что говорить только о спорте на предстоящем чемпионате мира, который стартует 10 февраля, точно не получится.