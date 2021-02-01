FT: работающие в Азии международные компании могут исключить из своих контрактов Гонконг как юрисдикцию для арбитража

По данным источников Financial Times (FT) в нескольких крупных юридических компаниях, крупные компании все чаще рассматривают возможность исключения Гонконга из своих юридических контрактов «из опасения, что растущий контроль со стороны Китая может повлиять на правовые нормы» этой автономии.

Издание отмечает, что высокопоставленные юристы из десяти крупных юридических фирм Гонконга, Токио и Сингапура сообщают о росте запросов своих клиентов. Они интересуются, не следует ли им исключить Гонконг из своих контрактов в пунктах, касающихся юрисдикции права и арбитража. Речь идет о компаниях в основном расположенных в США и Японии, а также работающих с Китаем и другими странами Азии.

Положение о юрисдикции применяемого права позволяет заключающим контракт компаниям договариваться о том, по законам какой страны или территории они будут решать возможные арбитражные споры.

В последнее время Гонконг испытывает растущее давление со стороны властей КНР, которые пытаются установить полный политический контроль над этим специальным административным районом. Как отмечает FT, аресты выступающих против этого активистов и жесткие разгоны демонстраций местных жителей вызывают опасения, что действующая юридическая система Гонконга может быть ослаблена этим давлением.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Гонконг гонит волну санкций».

Евгений Хвостик