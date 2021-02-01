Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Новосибирске и продлили в Красноярске

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности, при котором в воздухе могут накапливаться вредные примеси, ввели в Новосибирске, сообщает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Он продлится до 16:00 2 февраля.

Также режим «черного неба» первой степени опасности продлен в Красноярске до 07:00 3 февраля, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Он был введен 30 января. В Красноярске сегодня вечером будет до -26°C, без осадков. Завтра в городе ожидается днем -16,-18°C и -28,-30° ночью. Ветер восточный 2-7 м/с, порывами до 11 м/с, преимущественно без осадков.

По данным управления, сегодня вечером в Новосибирске ожидается -12-14°C, ветер восточный со скоростью от 2 до 7 м/с, без осадков. На следующий день температура будет от -10°C до -12°C. Предполагается, что общий уровень загрязнения воздуха будет повышенным.

В последний раз режим «черного неба» объявили в Новосибирске 25 января, тогда он длился сутки и был связан с возможностью аккумулирования в воздухе вредных примесей.

Даниил Тарабукин