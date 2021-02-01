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Messika Saint Valentin

Фото: Messika

Любовное настроение

Украшения в форме сердца

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Цветы засыхают, шоколад съедают, а ювелирные украшения остаются навсегда. На предстоящий День Святого Валентина стоит побаловать объект своих нежных чувств чем-нибудь сияющим или сверкающим, осветить драгоценным блеском весь предстоящий год. Подвеска или кольцо с драгоценным камнем сердцевидной огранки составят конкуренцию серьгам или браслету с мотивом в форме сердца из перламутра, эмали или в полном бриллиантовым паве. Выбирать ювелирный подарок стоит тоже сердцем и заранее — в любовных делах спешка только мешает.


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