Любовное настроение

Цветы засыхают, шоколад съедают, а ювелирные украшения остаются навсегда. На предстоящий День Святого Валентина стоит побаловать объект своих нежных чувств чем-нибудь сияющим или сверкающим, осветить драгоценным блеском весь предстоящий год. Подвеска или кольцо с драгоценным камнем сердцевидной огранки составят конкуренцию серьгам или браслету с мотивом в форме сердца из перламутра, эмали или в полном бриллиантовым паве. Выбирать ювелирный подарок стоит тоже сердцем и заранее — в любовных делах спешка только мешает.